POL-LWL: Rechtsradikale Parolen bei Veranstaltungen in Parchim und Passow

Parchim/Passow (ots) -



In der Nacht zu Sonntag sollen auf zwei Veranstaltungen in Parchim und in Passow bei Lübz mehrere Personen verfassungswidrige Parolen gerufen haben. Nach Auskunft von Zeugen habe ein 33-jähriger Mann in Parchim nach einer Public Viewing Veranstaltung zuerst "Sieg heil" gerufen und anschließend auf dem Vereinsgelände im Voigtsdorfer Weg Lampen beschädigt haben. Einem Verantwortlicher, der den alkoholisiert wirkenden Tatverdächtigen des Platzes verweisen wollte, soll er daraufhin gegen die Brust getreten haben. Das 39-jährige Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die hinzugerufenen Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung gegen den 33-Jährigen auf. Zudem wurde ein Platzverweis durchgesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 250 Euro.



Bei einem Dorffest in Passow sollen mehrere bislang unbekannte Männer aus einer größeren Personengruppe heraus zum Lied "L´Amour toujours" volksverhetzende Parolen gerufen und dabei auch den Hitlergruß skandiert haben. Bei Eintreffen der Polizisten konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei in Plau (038735-8370) entgegen, die hier ebenfalls wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.



