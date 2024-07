POL-HWI: Unfall auf der A20 mit drei leichtverletzten Personen

Grevesmühlen (ots) -



Am gestrigen Sonntag gegen 12:20 Uhr ereignete sich auf der BAB20 zwischen den Anschlussstellen Bobitz und Grevesmühlen ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.



Der 44-jährige Fahrer eines VW verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Lenkgewalt über das Fahrzeug, kam zunächst nach links und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und kam neben der Fahrbahn zum Stehen.



Die drei Fahrzeuginsassen, darunter auch eine 39-jährige, polnische Frau und ein 19-Jähriger mit polnischer Staatsangehörigkeit, verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.



Zur Unfallaufnahme und Bergung des verunglückten PKW wurde die BAB 20 in Richtung Lübeck kurzzeitig gesperrt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Franzisca Ertel

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell