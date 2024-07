POL-NB: Folgemeldung - Haft für mutmaßliche Diebe auf Usedom

Kamminke/Insel Usedom (ots) -



Am vergangenen Donnerstag (27.06.2024) kam es in Kamminke auf der Insel Usedom zu einem Diebstahl eines E-Bikes (siehe Ursprungsmeldung hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5811322).



Die beiden polnischen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und am 28.06.2024 am Amtsgericht Greifswald dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete für beide Männer Untersuchungshaft an. Sie wurden daraufhin noch am selben Tag in die JVA Stralsund gebracht.



