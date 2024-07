POL-HST: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Asia-Markt

Stralsund (ots) -



Am Sonntag, dem 30. Juni 2024 wurde die Polizei gegen 7:30 Uhr über einen Einbruch in einen Asia-Supermarkt im Tribseer Damm informiert.



Nach aktuellen Erkenntnissen drang ein derzeit unbekannter Täter in der Zeit 05:36 bis 05:40 Uhr über die Eingangstür gewaltsam in das Geschäft ein (Gesamtschaden etwa 100 Euro). Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.



In diesem Zusammenhang wird folgende Person gesucht:



- männliche Person, Anfang/Mitte 50 Jahre

- helle, lange Hose und dunkle Steppjacke

- helles Basecap, Brille und Rucksack



Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann oder die beschriebene Person in dem Bereich in dem Zeitraum festgestellt hat, wird gebeten Hinweise an die Polizei in Stralsund unter 03831 28900, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu geben.



