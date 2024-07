POL-HST: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neuendorf / Süderholz (ots) -



Am Freitag, dem 28.06.2024 gegen 07:01 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 20 in Neuendorf ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 46-Jähriger Deutscher mit seinem Motorrad der Marke Honda die K 20 aus Richtung Kaschow kommend in Richtung Griebenow. Ein 45-jähriger deutscher Fahrer eines VW-Transporters befuhr die Wilhelm-Tell-Straße aus Wüst Eldena kommend in Richtung Wüsteney.



Auf Höhe der Kreuzung bremste der Fahrer des Transporters ab, mutmaßlich um Vorfahrt zu gewähren. Augenscheinlich schätzte er die Geschwindigkeit des nahenden Motorrads falsch ein und fuhr langsam weiter, um die Kreuzung zu passieren. Dabei stießen Transporter und Motorrad frontal zusammen.



Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt in das Klinikum nach Greifswald verbracht. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell