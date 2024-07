POL-HST: Bedrohung nach verbalen Streitigkeiten in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am Sonnabend, dem 29. Juni 2024 gegen 3:06 Uhr wurde die Polizei über einen Bedrohungssachverhalt in Bahnhofsnähe in Stralsund informiert.



Es kam zwischen einem 33-jährigen Syrer und einem 50-jährigen Deutschen zu verbalen Streitigkeiten. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge richtete der 50-Jährige eine zerbrochene Bierflasche in Richtung des Syrers, welche er in der weiteren Folge auch auf ihn warf. Der Syrer wurde dabei nicht verletzt. Anschließend entfernte sich der augenscheinlich alkoholisierte 50-Jährige offenbar mit den Worten "Scheiß Ausländer" und "Scheiß Araber". Er konnte durch die eingesetzten Beamten in Tatortnähe angetroffen werden.



Es wurden Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund unter 03831/2890-0, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell