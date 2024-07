POL-LWL: Körperliche Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst

Horst bei Boizenburg (ots) -



In der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst (Boizenburg) ist es am Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt, darunter ein Polizeibeamter. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 33-jähriger Bewohner der Einrichtung mit beninischer Staatsangehörigkeit offenbar wahllos zuerst einen spielenden 10-jährigen Jungen mit einer Hand am Hals gehalten haben, sodass dem Jungen die Luft wegblieb. Nachdem Zeugen dem Jungen zur Hilfe kamen, soll der 33-Jährige zwei weitere Bewohner angegriffen und verletzt mit Bissen verletzt haben. Die hinzugerufene Polizei brachte die Situation unter Kontrolle und nahm den Tatverdächtigen in Gewahrsam. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, wobei sich ein Polizeibeamter leicht verletzte. Der Beamte war anschließend nicht mehr dienstfähig. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen den Verdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte. Neben mehrere Streifenwagen der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern kamen auch zwei Streifenwagen der Landespolizei Schleswig-Holstein zum Einsatz.



