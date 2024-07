POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Eggesin

Eggesin (ots) -



Am frühen Morgen des heutigen Montags (01.07.2024) gegen 6:00 Uhr wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald ein Brand in Eggesin gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen sollte es sich um den Brand einer Gartenhecke handeln. Dies bestätigte sich vor Ort jedoch nicht. Es stellte sich heraus, dass stattdessen eine Gartenlaube des Kleingartenvereis "Heimatscholle e.V." in voller Ausdehnung in Flammen stand.



Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eggesin waren da bereits für die Löscharbeiten im Einsatz. Die Laube brannte vollständig aus. Nach derzeitigem Stand war diese unbewohnt. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Es besteht der Verdacht, dass in der Nacht von Montag zwischen 00:00 Uhr bis 5:30 Uhr unbekannte Täter das Gelände des Kleingartenvereins betraten und unter bisher unbekannten Umständen die Gartenlaube in Brand setzten.



Der Kriminaldauerdienst Anklam kam für die weiteren Ermittlungen zum Einsatz. Es wurde eine Strafanzeige nach § 306 StGB (Brandstiftung) gegen Unbekannt aufgenommen.



Die Polizei bittet an dieser Stelle um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82 0, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



