POL-HRO: PKW landet nach Unfall auf dem Dach im Vorgarten

Rethwisch (LK Rostock)



Am 30.06.2024 um 21:27 Uhr kam es in der Ortslage Rethwisch zu einem

Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 45jährige

deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW Hyundai von der Straße ab und

stieß in der Folge gegen eine Straßenlaterne. Zum Stillstand kam das

Fahrzeug auf dem Dach liegend im Vorgarten eines angrenzenden

Grundstückes. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht

mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der entstandene

Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9.000 Euro.





