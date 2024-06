POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 20

Rostock (ots) -



Tessin (LK Rostock)





Am 30.06.2024 ereignete sich auf der Bundesautobahn 20 zwischen den

Anschlussstellen Tessin und Sanitz ein schwerer Verkehrsunfall mit

zwei Verletzten. Die 24-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit

einem PKW Skoda die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck und kam aus

bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Infolgedessen überschlug sich der PKW und kam anschließend auf dem

Dach liegend zum Stillstand.



Die Fahrzeugführerin sowie ihr einjähriges Kind, welches sich

ebenfalls im Fahrzeug befand, konnten durch hilfsbereite Ersthelfer

aus dem PKW befreit werden. Beide Insassen wurden durch

Rettungskräfte medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren

Behandlung in die Universitätsklinik nach Rostock verbracht. Durch

die Feuerwehr Tessin wurde ein Auslaufen von Betriebsstoffen

verhindert. Die BAB 20 musste zur Unfallaufnahme und Bergung des

verunfallten PKW für etwa eine Stunde halbseitig in Richtung Lübeck

gesperrt werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die weiteren

Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.





