POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Hof Lockwisch - Landkreis Nordwestmecklenburg

Am Morgen des 30.06.2024 erhielt die Polizei gegen 04:00 Uhr die

Information über den Brand eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße

in Hof Lockwisch.

Mit Eintreffen der Feuerwehr- und Polizeikräfte brannte das Gebäude

bereits in voller Ausdehnung. Zum Ereigniszeitpunkt war das Haus

unbewohnt.

Zur Brandbekämpfung waren 29 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren

aus Lockwisch und Schönberg im Einsatz.

Über die Rettungsleitstelle wurde eine Warnmeldung wegen der

anhaltenden Geruchsbelästigung herausgegeben. Diese konnte gegen

13:00 Uhr wieder zurückgenommen werden.

Die Ursache der Brandentstehung ist derzeit noch unklar.

Ein Blitzschlag, wie es am Sonntagmorgen zu zwei Hausbränden in

Lübtheen und Schwerin führte, kann nach derzeitigen Erkenntnissen

ausgeschlossen werden.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten erste Spuren am

Brandort. Dieser wurde beschlagnahmt und der Einsatz eines

Brandursachenermittlers durch die zuständige Staatsanwaltschaft

angeordnet.

Polizeilich wird der Gesamtschaden auf 400.000 Euro geschätzt.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



