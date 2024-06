POL-HRO: Feststellung einer Alkoholfahrt durch einen Bürgerhinweis

Rostock (ots) -



Rehna (LK NWM)



Am 29.06.2024 gegen 17:45 Uhr wurde die Polizei durch einen

Bürgerhinweis auf ein auffällig fahrenden PKW Volkswagen auf der

Kreisstraße 9 bei Rehna aufmerksam. Die hinzugerufenen Beamten

kontrollierten den Fahrzeugführer kurze Zeit später am Röggeliner

See. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 2,15

Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und

gegen den Fahrzeugführer eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im

Verkehr gefertigt.



Björn Nebel

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



