POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses nach Blitzeinschlag in Lübtheen (LK Ludwigslust-Parchim)

Rostock (ots) -



Am 30.06.2024 gegen 02:00 Uhr kam es zum Brand eines

Einfamilienhauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug ein Blitz in

den Schornstein des Einfamilienhauses ein und der Dachstuhl fing

Feuer. In der weiteren Folge brannte dieser vollständig aus. Die

57-jährige Bewohnerin konnte das Gebäude rechtzeitig und unverletzt

verlassen. Aufgrund des Brandes und der damit verbundenen

Löscharbeiten, ist das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar. Es entstand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 75.000 Euro.



Die Feuerwehr war mit 12 Einsatzfahrzeugen und 48 Kameraden vor Ort

im Einsatz.



Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell