POL-HWI: Versammlungslagen in Grevesmühlen am 29. Juni

Die beiden für den heutigen Samstag angemeldeten Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei.



Vertreter der Parteien "Neue Stärke Partei" sowie "Die Rechte" haben zum heutigen Samstag zur Versammlung in Grevesmühlen aufgerufen. Der Aufzug startete gegen 15:00 Uhr mit bis zu 40 Teilnehmenden am Bahnhofsvorplatz und führte durch die Grevesmühlener Innenstadt. Der Aufzug endete nach zwei Zwischenkundgebungen kurz nach 17:00 Uhr wieder am Bahnhof.



Eine Gegenversammlung mit bis zu 44 Personen fand unweit des Bahnhofsvorplatzes statt. Diese Versammlung startete um 14:30 Uhr und wurde um 17:30 Uhr beendet.



Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit etwa 70 eigenen sowie unterstützenden Kräften des Polizeipräsidiums Rostock. Darüber hinaus begleitete die Bundespolizei die Bahnan- und -abreise potentieller Versammlungsteilnehmer mit eigenen Kräften.



