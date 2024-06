POL-HRO: Brand eines LKW auf der BAB 19 - Abschlussmeldung

Güstrow (ots) -



Auf der Bundesautobahn 19 in Richtung Berlin, zwischen den

Anschlussstellen Güstrow Süd und Krakow am See, brannte ein LKW in

voller Ausdehnung. Nach bisherigen Erkenntnissen wird ein technischer

Defekt im Bereich des Motors ursächlich für den Ausbruch des Feuers

gewesen sein. Der LKW hatte 24 Tonnen Holz geladen. Es wurden keine

Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen

Zeitpunkt nicht abschließend benannt werden.



Die Richtungsfahrbahn Berlin war für die Löscharbeiten und die

Unfallaufnahme für mehr als drei Stunden an der Anschlussstelle

Güstrow Süd vollgesperrt.



Um ca. 14:00 Uhr wird mit dem Eintreffen des Bergungsunternehmens

gerechnet. Die BAB 19 wird voraussichtlich für weitere sieben Stunden

voll gesperrt werden.



