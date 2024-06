POL-HRO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Püttelkow

Hagenow/Wittenburg (ots) -



Am Sonntag, den 29.06.2024, kam es in der Ortschaft Püttelkow zu

einem Frontalunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Aus bisher nicht

geklärten Gründen kam zunächst ein Transporter leicht nach rechts von

der Fahrbahn ab. Aufgrund dessen und nach bisherigen Erkenntnissen

lenkte der Fahrzeugführer dagegen und kollidierte dann mit einem im

Gegenverkehr befindlichen Wohnmobil. Bei dem Zusammenstoß wurden der

verursachende Fahrzeugführer, sowie die Beifahrerin im Wohnmobil

leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten

Fahrzeuge waren in der weiteren Folge nicht mehr fahrbereit. Auf

Grund des Unfalls musste die Ortsdurchfahrt Püttelkow für eine Dauer

von circa zwei Stunden vollgesperrt werden. Es entstand ein

geschätzter Sachschaden in Höhe von 150.000 EUR.



Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.



