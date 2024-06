POL-HRO: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Wismar

Wismar (ots) -



Am 29.06.2024 gegen 01:20 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache

der Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der

Erich-Weinert-Promenade in Wismar - Friedenshof in Brand.



Bei dem Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bestätigte sich der

Sachverhalt und alle Bewohnenden des Hauses hatten dieses bereits

verlassen.



Die umgehend eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnten gegen

02:30 Uhr beendet werden. Vor Ort waren insgesamt 33 Kameradinnen und

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Wismar Altstadt und

Friedenshof sowie der Berufsfeuerwehr Wismar eingesetzt.



Eine Wohnung im ersten Obergeschoss ist infolge des Brandes nicht

bewohnbar. Die drei Bewohnenden mussten bei Verwandten unterkommen.



Es wurden keine Personen verletzt und es entstand ein geschätzter

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.



Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachtes der

vorsätzlichen Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an

und die Kriminalpolizei wird den Brandort im Verlaufe des heutigen

Tages kriminaltechnisch untersuchen.





Kai Schmechel

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell