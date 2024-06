POL-NB: Motorradfahrer fährt auf dem Hinterrad und stürzt

Waren (ots) -



Am 28.06.2024 kam es gegen 21:00 Uhr auf der L 202 in Höhe Jägerhof zu einen Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 21-jähriger Mororradfahrer befuhr mit seiner KTM Crossmaschine die Landstraße aus Waren kommend in Richtung Alt Schönau. Auf gerader Strecke (Geschwindigkeitsbeschränkung 60 km/h) fuhr der Kradfahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit kurzzeitig auf dem Hinterrad. Hierbei stürzte er aus bisher unbekannter Ursache und verletzte sich so schwer., dass er mit einem Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus gebracht wurde. Vor dort wurde er anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus geflogen. An dem Krad entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 500,- EUR.



