POL-HRO: Verkehrsunfall mit getöteter Person in Rövershagen (LK Rostock)

Rostock (ots) -



Am 28.06.2024 gegen 19:00 Uhr verunglückte ein 66-jähriger deutscher

Radfahrer am Ortausgang Rövershagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen

kam der Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die

sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer und der

hinzugerufenen Rettungskräfte führten nicht zum Erfolg. Hinweise auf

ein Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.



Björn Nebel

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell