POL-HRO: Brand eines PKW in Rostock

Am 28.06.2024 gegen 23:15 Uhr kam es zum Brand eines PKW Seat in

Rostock Lichtenhagen. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug rechtzeitig

löschen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge

verhindert werden konnte. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann ein

technisches Versagen als Brandursache ausgeschlossen werden. Der

Kriminaldauerdienst Rostock nahm vor Ort die Ermittlungen und eine

Anzeige wegen Brandstiftung auf. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.

7000 Euro.



Björn Nebel

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell