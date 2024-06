POL-NB: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Anklam (ots) -



Am 28.06.2023, gegen 19:45 Uhr, ereignete sich auf der K 54 zwischen den Ortschaften Charlottenhof und Rossin ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der 16-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr mit seinem Kleinkraftrad Simson die K 54 aus Charlottenhof kommend in Richtung Rossin. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Kleinkraftrad nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Hierbei wurde der Jugendliche schwerverletzt. Er erlitt multiple Knochenbrüche und wurde mittels Rettungshubschrauber vom Unfallort in die Universitätsklinik nach Greifswald verbracht. Die Fahrbahn musste für die Dauer Rettungsarbeiten voll gesperrt werden.

Das Moped erlitt wirtschaftlichen Totalschaden, war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Bei dem entstandenen Sachschaden wird von 1500EUR ausgegangen.



