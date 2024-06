POL-HWI: Ergänzung zur Erstmeldung: Sperrung der B 106 nach Verkehrsunfall

Groß Stieten (ots) -



Die Vollsperrung auf der B 106 ist bereits seit etwa 12:00 Uhr aufgehoben. Die verunfallten Fahrzeuge wurden geborgen und die Straße gereinigt.



Nach dem derzeitigen Kenntnisstand befuhr die 21-jährige Fahrerin eines Renault die B 106 aus Richtung Niendorf kommend in Richtung Groß Stieten.

Kurz vor einer dortigen Rechtskurve kam es aus noch ungeklärter Ursache zur seitlichen Berührung des Kleinwagens mit einem entgegenkommenden Betonmischer.

Die Fahrerin des Kleinwagens verlor daraufhin die Lenkgewalt über ihr Fahrzeug und stieß mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug, einem PKW Audi A6, zusammen.



Die beiden PKW-Fahrerinnen (21, 20 Jahre) sowie ein 22-jähriger, US-amerikanischer Beifahrer erlitten durch den Unfall einen Schock und wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Der 40-jährige Fahrer des Betonmischers blieb unverletzt.



Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 35.000 Euro.



Insoweit keine anderlautende Erwähnung erfolgt ist, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



