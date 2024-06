POL-HRO: Sexueller Übergriff war vorgetäuscht

Rostock (ots) -



Der sexuelle Übergriff auf eine 19-jährige Rostockerin in der Nacht zum vergangenen Samstag im Bereich der Kröpeliner Straße war vorgetäuscht (siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5807269).



Die intensiven Ermittlungen der Polizei ergaben mehrere Ungereimtheiten. Mit diesen konfrontiert, räumte die 19-Jährige jetzt ein, den sexuellen Übergriff vorgetäuscht zu haben. Sie muss nun mit einem Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat rechnen.

Die Ermittlungen dauern an.



