POL-HRO: Verkehrsunfall auf der Stadtautobahn - Pkw landet im Graben

Rostock (ots) -



Gegen 07:00 Uhr am 28.06.2024 kam die Polizei bei einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der Rostocker Stadtautobahn in Fahrtrichtung Warnemünde zum Einsatz.



Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Unfall in Höhe des Ortseingangsschildes Warnemünde aufgrund eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel ereignet haben. Die Unfallverursacherin habe demnach auf die rechte Fahrspur wechseln wollen. Um eine Kollision zu vermeiden, habe die dort bereits befindliche Unfallgegnerin nur noch nach rechts in einen Graben ausweichen können. Es entstand ein Schadenschaden von etwa 10.000 Euro.



Die beiden unfallbeteiligten Frauen (38 und 32 Jahre) blieben unverletzt. Ein Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden.



Die weiteren Ermittlungen - insbesondere zum genauen Unfallhergang - hat die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Anne Schwartz

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/ 4916 3042

E-Mail: anne.schwartz@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell