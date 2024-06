POL-HRO: Fahrzeugdieb nach drei Stunden gestellt

Rostock (ots) -



Nur von kurzer Dauer war am Donnerstagabend, 27.06.2024, der Diebstahl eines Pkws im Rostocker Stadtteil Gehlsdorf. Rund drei Stunden nach der Entwendung konnten Beamte das Fahrzeug sicherstellen und den Tatverdächtigen ermitteln.



Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug zuvor gegen 18:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt und den dazugehörigen Schlüssel im Fahrzeug vergessen. Ein Rostocker witterte offenbar die Gelegenheit, stieg in den VW Polo ein und fuhr los. In der Nahbereichsfahndung eingesetzte Beamte entdeckten das Fahrzeug schließlich rund drei Stunden nach dem Diebstahl auf einem Parkplatz im Stadtteil Toitenwinkel. Neben dem Pkw selbst konnten sie vor Ort auch den mutmaßlichen Tatverdächtigen stellen.



Der 34-jährige Deutsche konnte keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen und war zudem alkoholisiert. Der Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,81 Promille.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



