POL-HRO: Diebe auf frischer Tat ertappt

Rostock (ots)



Auf frischer Tat hat die Rostocker Polizei am Abend des gestrigen Donnerstags zwei mutmaßliche Diebe in der Rostocker Südstadt gestellt. Aufmerksame Zeugen hatten die Beamten verständigt, nachdem sie zuvor zwei Personen bei dem Versuch beobachtet hatten, einen im Damerower Weg abgestellten Motorroller zu entwenden.



Als die Beamten gegen 19:00 Uhr am Einsatzort eintrafen, konnten sie zwei deutsche Tatverdächtige feststellen, die sich zuvor an besagtem Motorroller zu schaffen gemacht haben sollen.



Die beiden 13 und 14 Jahre alten Jungen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



