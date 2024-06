POL-HWI: Erstmeldung: Sperrung der B 106 nach Verkehrsunfall

Groß Stieten (ots) -



Aufgrund eines Verkehrsunfalles zwischen den Ortschaften Niendorf und Groß Stieten ist die B 106 an dieser Stelle aktuell voll gesperrt.



Derzeitigen Kenntnissen zufolge sind hier zwei PKW frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrzeugführerinnen, die dem ersten Anschein nach leicht verletzt sind, werden derzeit durch die eingesetzten Rettungskräfte vor Ort untersucht.



Weitere Informationen folgen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell