POL-SN: Festnahme aufgrund des Verdachts des Drogenhandels

Am Dienstag kam es in Schwerin zur vorläufigen Festnahme eines 23-jährigen Algeriers. Ihm wird gewerbsmäßiges, unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln und Cannabis vorgeworfen. Zur Überprüfung des Tatverdächtigen kam es aufgrund eines Zeugenhinweises aus der Bevölkerung. Der Verdacht, dass der 23-Jährige Betäubungsmittel mit sich führte, bestätigte sich. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Beschuldigte diverse Tütchen mit Marihuana, Haschisch, Ecstasy und Kokain bei sich. Bereits Ende Mai fiel der Algerier in einem Schweriner Einkaufcenter mit verschiedenen Betäubungsmitteln und Cannabis auf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Schwerin am 26.06.2024 (Mittwoch) Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet.



