POL-LWL: Sperrungen aufgehoben: Reisebusunfall auf der A 24 (Ergänzungsmeldung)

Nach dem Reisebusunfall in der Nacht zum Freitag auf der A 24 in Fahrtrichtung Hamburg (wir informierten) ist die Fahrbahn seit etwa 8:00 Uhr wieder frei. Die halbseitige Sperrung konnte nach dem Abschleppen des verunfallten Fahrzeuges zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befanden sich in dem vollbesetzten Reisebus knapp 60 überwiegend polnische Insassen, darunter 2 Busfahrer. Unter den 16 leichtverletzten Personen befindet sich auch der 38-jährige polnische Busfahrer. Dieser wurde beim Unfall durch Glassplitter im Gesicht verletzt und erlitt auch Schürfwunden. Der Reisebus kam aus dem polnischen Gdansk (Danzig) und hatte als Fahrtziel Hamburg. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache, wobei Unachtsamkeit des Busfahrers zum Unfall geführt haben könnte. Die Gesamtschadenshöhe wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Die A 24 in Fahrtrichtung Hamburg musste zwischen den Anschlussstellen Parchim und Neustadt-Glewe für etwa 4 Stunden vollgesperrt werden.



