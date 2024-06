POL-GÜ: Ehepaar aus Güstrow um 55.000EUR betrogen

Güstrow (ots) -



Am gestrigen Tag erschien ein 74-jähriger Güstrower im Kriminalkommissariat Güstrow und zeigte einen Betrug an. Nach Hinweis einer Bankmitarbeiterin sei ihm aufgefallen, dass bislang unbekannte Täter offenbar mittels technischer Manipulation seit zwei Wochen immer wieder Überweisungen von seinem Onlinekonto durchgeführt hatten. Insgesamt ist es zu einer Abbuchung und finanziellem Schaden von 55.000EUR gekommen. Der Geschädigte gab an, dass ihm in der letzten Zeit nur aufgefallen wäre, dass er öfter als sonst während des Onlinebankings aufgefordert wurde, TAN-Freigaben durchzuführen. Aufgrund seiner Arglosigkeit kam er der Aufforderung stets nach. Zudem stellte er nach Bekanntwerden des Betruges fest, dass sich auf seinem Computer mehrere Programme befanden, die er selbst nicht installiert hatte.



Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang erneut darauf hinweisen, auch im Bereich des Onlinebankings kritisch zu bleiben und die Herausgabe bzw. Bestätigung von kritischen Daten zu prüfen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell