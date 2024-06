Presseeinladung: Bauminister legt Grundstein für Grundschule Neukloster

Bauminister Christian Pegel legt am Mittwoch gemeinsam mit Bürgermeister Frank Meier den Grundstein für den Neubau der Grundschule an der Alten Gärtnerei in Neukloster.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 3. Juli 2024, 11 Uhr



Ort: Alte Gärtnerei 2, 23992 Neukloster

Die Grundschule wird dreizügig geplant. Sie ersetzt den benachbarten alten Plattenbau, der bis zur Fertigstellung des Neubaus weiter genutzt wird. Auch der Hort wird mit separaten Räumen in den Neubau integriert, sodass die heutigen drei Standorte abgelöst und die Kapazitätsengpässe behoben werden können. In der Schule soll künftig das pädagogische Konzept des Münchner Lernhauses verwirklicht werden, das heißt eine Schule in der Schule mit zugeordneten Teamzimmern, Förderungs- und Fachräumen. Die große mittlere Halle wird das Schulatrium bilden.

Die Gesamtkosten betragen rund 16 Millionen Euro, wovon 12 Millionen aus Städtebaufördermitteln von Bund, Land und Kommune bereitgestellt wurden. Der Bau soll voraussichtlich 2025 abgeschlossen sein.