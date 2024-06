POL-GÜ: Kriminalpolizei ermittelt nach exhibitionistischer Handlung im Bereich Heiligendamm/ Börgerende

Heiligendamm/ Börgerende (ots) -



Nachdem es im Küstenbereich der Ortschaften Heiligendamm und Börgerende am 27.06.2024 zu exhibitionistischen Handlung gekommen sein soll, hat die Kriminalpolizei sofortige Ermittlungen eingeleitet.



Am 27.04.2024, etwa 17.00 Uhr, sei nach vorliegenden Angaben zunächst eine vierköpfige Gruppe durch den bislang unbekannten Tatverdächtigen am Strand von Heiligendamm aufgrund exhibitionistischer Handlungen belästigt worden. Die vier 18-jährigen, deutschen Frauen informierten umgehend die Polizei Bad Doberan über den Vorfall.



Gegen 18:10 Uhr soll sich nach vorliegenden Erkenntnissen, unweit des ersten Einsatzortes, eine weitere Tat ereignet haben. Am Strand von Börgerende seien gemäß eigener Angaben drei deutsche Frauen im Alter von 36, 40 und 48 Jahren ebenfalls durch eine unbekannte männliche Person belästigt worden. Auch hier entfernte sich der Tatverdächtige, nachdem die Geschädigten offensiv die Polizei alarmierten.



Die Kriminalpolizei hat die bereits eingeleiteten Ermittlungen umgehend übernommen und prüft nun auch, inwieweit beide Sachverhalte möglicherweise durch einen vermeintlichen Täter begangen worden sein könnten. Den Beamten liegen zudem private Videoaufzeichnungen vor, welche nun ausgewertet werden.



