POL-LWL: Halbseitige Sperrung: Reisebusunfall auf der A 24 (1. Ergänzungsmeldung)

Nach einem Reisebusunfall in der Nacht zum Freitag auf der A 24 in Fahrtrichtung Hamburg (das Polizeipräsidium Rostock informierte) konnte zwischenzeitlich der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden 16 Personen leichtverletzt, wovon 6 mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Unter den verletzten Personen befindet sich auch der Busfahrer und ein Jugendlicher. Die übrigen Insassen wurden zwischenzeitlich mit zwei Ersatzbusse zu einem nahegelegenen Autohof gebracht, von wo aus sie durch das zuständige Reiseunternehmen weiterbefördert werden. Die Bergung des verunfallten Reisebusses dauert derzeit noch an. Weitere Informationen folgen.



