POL-NB: Witterungsbedingte Polizeieinsätze im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

In den Abendstunden des 27.06.2024 zog eine Gewitterfront u.a. durch

den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.

Hierbei kam es zu mehren wetterbedingten Polizei- und

Rettungseinsätzen.

Gegen 19:30 Uhr kam es in 17440 Kröslin LK V-G) nach einem

Blitzeinschlag in einem leerstehendes Einfamilienhaus zu einem Brand

in Bereich des Dachstuhles. Durch die eingesetzten Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr der umliegenden Gemeinden mit insgesamt 66

Kameraden konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Es entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Personen wurden nicht

verletzt.



Bereits gegen 17:00 Uhr kam es auf einem Feld im Bereich 17335

Karlsburg (LK V-G) zu einem Blitzeinschlag. Hierbei geriet ein Feld ,

welches mit Getreide bestellt war, zum Teil in Brand. Durch die

Freiwillige Feuerwehr und den Verantwortlichen Landwirt konnte der

Brand gelöscht werden. Es verbrannten ca. 15ha Wintergerste. Der

entstanden Sachschaden wurde mit ca. 17.000 Euro beziffert.



Im Stadtgebiet von Pasewalk wurden durch das Unwetter gegen 18:50 Uhr

die Äste eines Baumes abgerissen, welche auf einen parkenden PKW und

einen Zaun fielen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.



Ein umgestürzter Baum beschäftigte die Einsatzkräfte in Waren

(Müritz). Dieser stürzte gegen 19:00 Uhr auf die Fahrbahn zwischen

Waren (Müritz) und Amsee und musste durch die Freiwillige Feuerwehr

Waren (Müritz) beräumt werden.



