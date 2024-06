POL-HRO: Schlägerei in Bützow

Rostock (ots) -



Am 27.06.2024 fiel gegen 18:00 Uhr den Beamten des PR Bützow in der

Langen Straße eine Gruppe von fünf männlichen Personen auf, von denen

offensichtlich drei zwei anderen hinterherliefen. Bei der Trennung

der Parteien wurden zwei Verletzte festgestellt.



Nach Auskunft der Beteiligten sind zuvor jeweils zwei Deutsche (16

und 18 Jahre) und Syrer (14 und 16 Jahre) in Bützow in der

Wismarschen Straße aneinander geraten. Nach Streitigkeiten und

Drohungen kam es zu einer Schlägerei, wobei jeweils eine Person

beider Parteien verletzt wurde. Als die Syrer flüchteten, informierte

einer der Deutschen seinen Vater, um die Syrer im Stadtgebiet zu

suchen. Nachdem sie in der Langen Straße erneut aufeinandertrafen,

verfolgten sie diese bis zum Eintreffen der Beamten. Zum Tathergang

gibt es derzeit unterschiedliche Varianten. Die Kriminalpolizei hat

hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Beide Verletzten wurden zur

Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



