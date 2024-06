POL-HRO: Verkehrsunfall mit einem Reisebus auf der BAB 24

Rostock (ots) -



Am 28.06.2024 ereignet sich gegen 03:40 Uhr ein schwerer

Verkehrsunfall. Ein polnischer Reisebus mit 59 Passagieren befuhr die

BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg. In Höhe der Ortschaft Blievenstorf

(km 119) kam nach ersten Erkenntnissen der Bus nach links von der

Fahrbahn und kollidierte mit der Mittelschutzplanke und einem

Verkehrsschild. In der Folge wurden sämtliche Scheiben der linken

Seite des Reisebusses beschädigt. Durch die Splitter wurden 16

Reisende im Gesichtsbereich verletzt. Derzeit ist die BAB 24 in

Richtung Hamburg bis auf weiteres voll gesperrt. Die Feuerwehr, der

Rettungsdienst und die Polizei sind im Einsatz. Die Schadenshöhe kann

derzeit nicht angegeben werden. Die Maßnahmen dauern an.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



