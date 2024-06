POL-HRO: Polizeilicher Einsatz am 27.06.2024 in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 27.06.2024 gegen 14:45 Uhr kam es im Bereich der Bundesstraße 104

zwischen Schwerin und Rampe aufgrund des Unwetters und damit

verbundenen Sturmböen zu einem Verkehrsunfall.



Der 64-jährige Fahrzeugführer eines PKW Mercedes befuhr den Paulsdamm

in Richtung Schwerin als plötzlich ein Baum auf die Straße kippte,

infolgedessen dieser mit dem Baum kollidierte.



Der entgegenkommende 67-jährige Fahrzeugführer eines LKW DAF konnte

einen Zusammenstoß mit dem Baum ebenso nicht mehr verhindern.



Kurz nach dem Verkehrsunfall kippte in Richtung Rampe noch ein

weiterer Baum auf die Fahrbahn, was glücklicherweise zu keiner

weiteren Kollision führte.



Für die Bergungs- und Räumungsarbeiten musste die B104 für ca. 2

Stunden teilweise vollgesperrt werden, was erhebliche

Verkehrseinschränkungen nach sich zog. Eine entsprechende Ableitung

des Verkehrs wurde über die Möwenburgstraße schnellstmöglich

realisiert.



Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 25.000EUR. Personen wurden

nicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen

werden. Die FFW Wickendorf kam zur Beräumung der Bäume zum Einsatz.



Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell