POL-ANK: Fahrraddiebe auf frischer Tat gefasst

Kamminke / Insel Usedom (ots) -



Am 27.06.2024, gegen 01:00 Uhr stellten Beamte der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern-Greifswald (Landespolizei, Bundspolizei, Zoll) zwei Männer fest, die in der Ortslage Kamminke auf einem Wohnmobilstellplatz ein Elektro-Fahrrad im Wert von 1.600 Euro entwendeten. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Beide Tatverdächtige (27 und 31 Jahre alt) sind in Bezug auf ähnliche Straftaten polizeilich bekannt. Die Haftvorführung beider Männer soll am morgigen Tag vor dem AG Greifswald stattfinden. Das Fahrrad konnte dem Eigentümer noch vor Ort wieder übergeben werden.



