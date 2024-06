POL-HRO: Mann wirft Hund von Balkon

Rostock (ots) -



Am 25.06.2024 gegen 16:30 Uhr sind Polizeibeamte zu einem Einsatz im Rostocker Stadtteil Groß Klein gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll zuvor ein 29-jähriger Mann seinen Hund vom Balkon in der 6. Etage des Wohnhauses im Blockmacherring geworfen haben.



Der Hund der Rasse Jack Russell wurde in die Tierklinik gebracht, wo er jedoch verstarb. Gegen den 29-jährigen Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



