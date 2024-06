POL-LWL: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 192

Goldberg (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall nahe Goldberg auf der B 192 sind am Donnerstagmittag zwei Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 61-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem entgegenkommenden PKW eines 60-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer mussten anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch ein drittes Fahrzeug erheblich beschädigt. Im Zuge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die B 192 zwischen Neu Poserin und Wendisch Waren für über 2 Stunden zeitweise vollgesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache, dabei können auch gesundheitliche Probleme nicht ausgeschlossen werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell