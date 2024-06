POL-SN: 18-Jähriger beschädigt RTW und greift Polizisten an

Schwerin (ots) -



Nachdem ein 18-Jähriger im Rettungswagen randalierte, kam es gestern zu einem Einsatz der Polizei samt Widerstandshandlungen.



Den bisherigen Informationen zu Folge, sei der 18-jährige Schweriner am Dreescher Markt gegen 17:00 Uhr als hilflose Person festgestellt worden und sollte mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht werden. Da er im Fahrzeug zu randalieren begann, haben die Sanitäter erneut die Polizei verständigt. Der Mann sei auch außerhalb des Fahrzeuges am Marienplatz immer aggressiver geworden. Es sei zu Bedrohungshandlungen gegenüber Passanten und Polizisten gekommen. Die eingesetzten Beamten stellten den Tatverdächtigen und nahmen ihn in Gewahrsam. Der 18-jährige Deutsche leistete während der polizeilichen Maßnahmen fortwährend Widerstand. Der Rettungswagen wurde derart beschädigt, dass er nicht mehr einsatzbereit war.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen wegen Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie gleichstehende Personen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls können sich sowohl telefonisch unter 0385/5180-2224 sowie über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de melden.



