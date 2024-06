LWSPA M-V: Sportboot drohte am Gehlsdorfer Ufer (Rostock) zu sinken - Einsatz der Berufsfeuerwehr Rostock und der Wasserschutzpolizei Rostock

Rostock-Gehlsdorf (ots) -



Am heutigen Vormittag (27.06.2024) ging bei der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Rostock die Meldung ein, dass in Gehlsdorf ein an seinem Liegeplatz festgemachtes Sportboot zu sinken drohe. Das 8-Meter-Motorboot hatte schon eine deutliche steuerbordseitige Schräglage.

Sofort eingesetzte Kräfte der Berufsfeuerwehr Rostock (mit Hilfeleistungslöschfahrzeug-HLF) und der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock (mit Schlauchboot MV 12) stellten im Boot einen massiven Wassereinbruch fest.

Um ein weiteres Sinken des Sportbootes sowie eine Gewässerverunreinigung zu verhindern, mussten durch die Feuerwehr Rostock mittels Tauchpumpe ca. 1.500 Liter Wasser aus dem Boot gepumpt werden. Es traten keine Betriebsstoffe aus. Durch das schnelle Vorgehen der Berufsfeuerwehr Rostock konnte somit eine Gewässerverunreinigung abgewendet werden. Die Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock sicherten den Einsatz und stellten die Personalien des Bootseigentümers fest, der ebenfalls vor Ort war.

Eine Fremdeinwirkung wurde vor Ort vorerst ausgeschlossen. Die Ursache des Wassereinbruchs wird derzeit geprüft.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Petra Kieckhöfer: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell