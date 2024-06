POL-SN: Minderjährige kippen mit Traktor um

Schwerin (ots) -



Zwei Jungs im Alter von 13 und 15 Jahren sollen sich gestern Abend unbefugt Zutritt zum Zoo in Schwerin verschafft haben und dort einen Traktor zum Umkippen gebracht haben. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung wurde gegen 21:30 Uhr ein Team der Diensthundeeinheit der Polizei auf den Vorfall aufmerksam. Die eingesetzten Beamten stellten den 15-jährigen Schweriner auf dem Gelände An der Crivitzer Chaussee fest. Er wies leichte Verletzungen am Arm auf.

Die genauen Umstände der Tat werden im Strafverfahren geklärt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell