POL-HWI: Unfall zwischen E-Bike-Fahrer und Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen

Nachdem es am gestrigen Tag in Klütz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Bike-Fahrer und einer Fußgängerin gekommen ist, ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen.



Der Unfall ereignete sich um 12:20 Uhr in der Schloßstraße in Klütz. Auf einem für Radfahrer freigegebenen Gehweg kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Radler und einer 75-jährigen, dänischen Fußgängerin. Hierbei kamen beide zu Fall. Nach einem kurzen Wortgefecht entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle.



Die zurückbleibende Fußgängerin, die sich bei dem Unfall leicht verletzte, informierte daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den Radfahrer im Umfeld nicht mehr feststellen.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum beteiligten Radfahrer, der augenscheinlich circa 35 Jahre alt und mit einem roten E-Mountainbike mit auffallend breiter Bereifung unterwegs war, machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



