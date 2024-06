POL-SN: 5-jähriges Kind wurde beim Ausparken verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 76-jähriger Schweriner habe nach derzeitigem Kenntnisstand beim Ausparken ein 5-jähriges Mädchen übersehen. Das Kind und dessen Vater wurden in der weiteren Folge verletzt.



Während der 76-Jährige rückwärtsfuhr, soll sich ein Mädchen mit Fahrrad hinter dem Auto befunden haben. Der Vater des Kindes habe die Situation erkannt und den Autofahrer auf die Situation aufmerksam machen wollen. Sowohl Vater als auch Tochter stürzten und verletzten sich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Fall, der sich gestern in Neu Zippendorf gegen 08:50 Uhr ereignete, aufgenommen.



Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



