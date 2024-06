POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 52-jährigem Greifswalder

Vorpommern-Greifswald (ots) -



Der seit dem 26.06.2024 als vermisst gemeldete 52-Jährige aus Greifswald wurde am heutigen 27.06.2024 wohlbehalten in Stralsund angetroffen. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung. Die Medienvertreter werden um Löschung der personenbezogenen Daten inkl. des Fotos des Vermissten gebeten.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Denise Lemke

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell