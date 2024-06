POL-HST: Einbruch in Wohnhaus in Sellin, Zeugen gesucht

Sellin (ots) -



Am Mittwoch, dem 26.06.2024 wurde der Polizei gegen 13:20 Uhr ein Einbruchsdiebstahl in Sellin gemeldet.



Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10 und 12:30 Uhr durch die geschlossene, aber nicht verschlossene Terassentür in ein Wohnhaus in der Seestraße. Die Eigentümerin befand sich mutmaßlich im Haus bzw. im direkten Umfeld, dennoch konnten die Täter unbemerkt eindringen. Laut derzeitigem Kenntnisstand wurden augenscheinlich Schmuck, Uhren, Bargeld sowie eine Handtasche mit Portemonnaie und Ausweispapieren entwendet. Es entstand ein Stehlschaden in oberer vierstelliger Höhe.



Der Kriminaldauerdienst war vor Ort und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Wer relevante Angaben zur Tat oder Tätern machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/3070, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei:



- Schließen Sie Ihre Haustür immer ab.

- Vermeiden Sie unbedingt gekippte Fenster, Balkon- und

Terrassentüren.

- Lassen Sie den Schlüssel nicht stecken.

- Verstecken Sie niemals den Schlüssel draußen.

- Wechseln Sie bei Schlüsselverlust den Schließzylinder.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, auch nicht auf

Social Media.



Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell