POL-LWL: Vollsperrung auf der A 24 nach 12 Stunden wieder aufgehoben

Nach einem LKW-Unfall in der Nacht zum Donnerstag auf der A 24 zwischen Hagenow und Wöbbelin (das Polizeipräsidium Rostock informierte) konnte die Vollsperrung in Fahrtrichtung Berlin, nach Beendigung der Bergungsmaßnahmen, am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr wieder aufgehoben werden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell