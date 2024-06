POL-LWL: Diebstahl aus Einfamilienhäuser in Parchim und Kuhstorf

Parchim / Kuhstorf (ots) -



Bei Einbruchsdiebstählen in zwei Einfamilienhäuser in Kuhstorf und Parchim haben bislang unbekannte Täter am Mittwoch Bargeld und weitere Wertgegenstände gestohlen.



Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter in Parchim, Am Eldeufer durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Hausinnere und durchsuchten dort zur Mittagszeit sämtliche Räumlichkeiten. Dabei schreckten die Täter offenbar auch nicht vor einen größeren Hund im Haus zurück und erbeuteten Bargeld sowie weitere Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und fahndet nun nach einen maskierten Tatverdächtigen mit sportlicher Figur. Er ist circa 180cm groß und trug neben einem dunklen Langarmshirt und langer Hose auch ein Basecap. Hinweise nimmt die Polizei in Parchim (Tel.: 03871-6000) entgegen.



In Kuhstorf in der Straße Zur Höft öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam eine Terrassentür und haben nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld, eine Uhr, eine Münzsammlung sowie Sportbögen entwendet. Die Tatzeit kann zwischen 10 und 22 Uhr eingegrenzt werden. Da sich die Hausbesitzer derzeit im Urlaub befinden, sind Zeugen auf den Einbruch aufmerksam geworden. Insgesamt soll sich der Sach- und Stehlschaden bei beiden Einbrüchen auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei ermittelt in den vorliegenden Fällen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls.



