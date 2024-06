POL-LWL: Feuer löste Balkonbrand in Mehrfamilienhaus aus

Boizenburg (ots) -



Bei einem Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in Boizenburg ist am Mittwochnachmittag ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Durch das Feuer wurden zwei Markisen sowie Balkonmöbel beschädigt. Derzeit ist noch unklar, unter welchen Umständen der Brand entstand. Die Polizei vermutet zunächst fahrlässige Brandstiftung und hat die Ermittlungen aufgenommen.



